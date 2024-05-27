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Samsung представила Galaxy F55 5G с Snapdragon 7 Gen 1, тройной камерой и зарядкой 45 Вт

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Samsung официально представила смартфон Galaxy F55 5G в Индии. Это устройство является переименованной версией эксклюзивного китайского Galaxy C55 и имеет интересную заднюю панель под кожу.

Samsung представила Galaxy F55 5G с Snapdragon 7 Gen 1, тройной камерой и зарядкой 45 Вт

Galaxy F55 5G оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и операционной системе Android 14. Устройство доступно в трех конфигурациях: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ.

Аппарат оснащен тройной задней камерой, включающей основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру на 8 Мп и макро-камеру на 2 Мп. Фронтальная камера на 50 Мп предлагает высококачественные селфи.

Samsung представила Galaxy F55 5G с Snapdragon 7 Gen 1, тройной камерой и зарядкой 45 Вт

Заявлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт (зарядное устройство не включено в комплект).

В дополнение к этому, устройство поддерживает USB 2.0, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, двойные стереодинамики, встроенный датчик отпечатков пальцев и имеет защиту от воды и пыли IP67.

Также Galaxy F55 5G включает в себя систему безопасности Knox и обещает получать обновления операционной системы Android в течение четырех лет и обновления системы безопасности в течение пяти лет.

Samsung представила Galaxy F55 5G с Snapdragon 7 Gen 1, тройной камерой и зарядкой 45 Вт

Galaxy F55 5G предлагается в трех конфигурациях: модель 8 ГБ/128 ГБ стоит 26 999 рупий, 8 ГБ/256 ГБ — 29 999 рупий, а самый топовый вариант 12 ГБ/256 ГБ — 32 999 рупий. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 29 до 35 тыс. рублей.

Кроме того, покупатели могут приобрести адаптер питания мощностью 45 Вт или умные часы Galaxy Fit 3 по специальной цене, которая действует до конца месяца.

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