Samsung представила Galaxy A03 с обновленным дизайном и двумя камерами

Компания Samsung начала выпуск своих смартфонов Galaxy Ax3. В Galaxy A03s был открыт несколько месяцев назад. На прошлой неделе за ним последовал Galaxy A03 Core. Теперь южнокорейский технологический гигант незаметно анонсировал ванильный Galaxy A03.

Samsung раскрыла лишь некоторые подробности о Galaxy A03. Во-первых, устройство заменяет Galaxy A02 с обновленным дизайном и настройкой с двумя камерами.

В телефоне 6,5-дюймовый дисплей Infinity-V HD +. Панель должна быть ЖК-дисплеем, поскольку это смартфон начального уровня.

Он работает на неизвестном восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 1,6 ГГц. ЦП состоит из двух кластеров, состоящих из 2 ядер 1,6 ГГц и 6 ядер 1,6 ГГц.

На задней панели телефона находится массив с двумя камерами. Установка состоит из основного датчика на 48 МП с объективом с диафрагмой f / 1.8 и датчика глубины на 2 МП с объективом с диафрагмой f / 2,4. В то время как на передней панели находится 5-мегапиксельная камера с объективом с диафрагмой f / 2.2 внутри выемки в виде капли.

Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Он имеет размеры 164,2 x 75,9 x 9,1 мм и доступен в трех цветах — черном, синем и красном (доступность зависит от рынка).

Samsung еще не разгласила подробную информацию о цене и доступности Galaxy A03. Однако компания подтвердила, что телефон будет продаваться с конфигурациями памяти 3 ГБ + 32 ГБ, 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ в зависимости от региона.