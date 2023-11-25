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Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Samsung и Maison Margiela объединили свои силы, чтобы представить особую версию Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition. Это устройство было создано в соответствии с уникальным стилем Maison Margiela и имеет интересный дизайн с линиями, выделяющимися на клапане.

В комплект поставки входят не только сам смартфон, но и несколько дополнительных предметов. Кожаный чехол Flap и чехол Flipsuit обеспечивают стильную защиту устройства. Кроме того, в комплекте имеется зарядное устройство мощностью 25 Вт с поддержкой технологии быстрой зарядки PD и USB-C кабель для удобной зарядки.

Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition также предлагает специальные иконки, обои и тематические карты Flipsuit, которые помогут создать уникальную атмосферу использования устройства.

Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Samsung Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition
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