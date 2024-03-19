Samsung представила два новых Power Bank емкостью до 20 000 мАч

Samsung Electronics анонсировала два новых портативных блока питания на внутреннем рынке Южной Кореи. Представленные модели включают PD Power Bank емкостью 20 000 мАч и PD Wireless Charging Power Bank емкостью 10 000 мАч. Оба блока питания представлены в едином бежевом цвете и на 30% изготовлены из переработанных пластиковых материалов. Эти устройства поддерживают стандарт USB 3.0 PD, обеспечивающий быструю зарядку продуктов Galaxy.

Первая модель, с батареей емкостью 20 000 мАч, позволяет быструю проводную зарядку до 45 Вт и имеет три порта USB Type C для зарядки трех устройств одновременно. Вторая модель, с емкостью 10 000 мАч, поддерживает как беспроводную, так и проводную быструю зарядку мощностью до 25 Вт через два порта USB Type C. Благодаря беспроводной зарядной панели сверху, она также способна заряжать три устройства одновременно.

Цена модели Samsung PD Power Bank емкостью 20 000 мАч составляет 66 000 вон (примерно 49 долларов США), в то время как вариант на 10 000 мАч доступен за 55 000 вон (примерно 41 доллар США). Эти аккумуляторы можно приобрести на официальном сайте бренда, в магазине Samsung Store и у крупных розничных продавцов Южной Кореи. Покупатели, заказывающие устройства на сайте Samsung.com с 19 по 31 марта 2024 года, получат 10% скидку. Отмечается, что модель с емкостью 20 000 мАч поступит на глобальный рынок, что намекает на ее преемственность по отношению к предыдущей модели Samsung емкостью 10 Ач, как было представлено в январском отчете.