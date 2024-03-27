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Samsung представила чехлы для Galaxy Buds с покемонами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Samsung на европейском рынке такие чехлы продает с ноября прошлого года.

Теперь такие чехлы поступили в продажу на японском рынке, стоит напомнить, что покемоны являются японской медиа-франшизой, которая включает в себя анимационные сериалы, фильмы, видеоигры и многое другое.

Три анонсированных тематических чехла для Galaxy Buds имеют названия Супер Шар, Гипер Шар и Мастер Шар.

Все три чехла называются поке-шарами, которые используются для ловли покемонов. Супер Шар имеет сине-красные цвета, а Гипер Шар — черно-желтые с начальной буквой H. Мастер Шар является очень редким шаром с характерным дизайном и ярким фиолетовым цветом. Все три чехла поке-шары изготовлены из переработанных материалов.

Тематические чехлы с покемонами совместимы с рядом беспроводных наушников Samsung, включая Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live и Galaxy Buds FE.

Цена чехлов с покемонами для Galaxy Buds составляет 4 879 иен, это около $32 Их можно приобрести на официальном сайте Samsung Japan, в интернет-магазине Slash B Slash, а также в офлайн-магазине в Харадзюку.

Samsung представила чехлы для Galaxy Buds с покемонами

Источник: gizmochina

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