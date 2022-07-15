Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M13 5G с Dimensity 700 и 50-Мп камерой

Samsung выпустила еще один недорогой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинкой стал Galaxy M13 5G с 6,5-дюймовым экраном, у которого в верхней части есть каплевидный вырез для фронтальной 5 Мп камеры.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 700 и 4 или 6 ГБ оперативной памяти. На рынке будут предлагаться версии с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели производитель установил двойную камеру с датчиками на 50 и 2 Мп.



Samsung Galaxy M13 5G также получил Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou и разъём USB Type-C, через который происходит зарядка аккумулятора на 5000 мАч.

Новинка на рынке будет предлагаться за 175 долларов при выборе версии 4/64 ГБ и 200 долларов за старшую модификацию — 6/128 ГБ.