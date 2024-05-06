Samsung представила базовые OLED-телевизоры S85D стоимостью от 155 тыс. руб

Компания Samsung представила линейку новых телевизоров с OLED-панелями. Одна из них S85D, стоимостью от 1 700 долларов или 155 000 рублей. Кроме того, были представлены новые модели в серии S90D.

Эти телевизоры оснащены процессорами NQ4 AI Gen2, поддерживают ИИ-масштабирование до разрешения 4K и имеют сертификацию Pantone для точной цветопередачи.

Они также обладают функцией Dolby Atmos, потоковым сервисом Samsung TV Plus с рекламной поддержкой и Samsung Gaming Hub.

Телевизоры серии S85D отличаются смелым внешним видом благодаря контурному дизайну, а также являются устройствами с технологией Motion Xcelerator.

Однако, среди компромиссов бюджетных моделей стоит отметить максимальную частоту обновления дисплея, которая составляет 120 Гц по сравнению с 144 Гц в серии S90. Телевизоры S85D оборудованы четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой видеосигнала 4K и частотой 120 Гц.

Цены на модели S85D начинаются от $1700 за 55-дюймовый телевизор, $2100 за 65-дюймовую модель и $3400 за 77-дюймовый вариант.

В серию S90D, помимо трех размеров, добавили 42-дюймовую модель за $1400 и 48-дюймовый телевизор за $1600. Максимальный размер экрана в серии S90D составляет 83 дюйма, а его цена составляет $5400.

Samsung позиционирует S90D как идеальные телевизоры для геймеров благодаря технологии Motion Xcelerator Turbo+, которая минимизирует задержку в играх. Телевизоры также оснащены панелями OLED HDR+ с улучшенной яркостью и контрастностью.

Более дорогие OLED-телевизоры Samsung S95D предлагает технологии OLED Glare-Free и HDR Pro. Цены на эти модели варьируются от $2600 за 55-дюймовую модель до $4600 за 77-дюймовый флагман.

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