Samsung представил банковскую карту со встроенным дактилоскопическим сканером

Сканер отпечатка пальца добрался до банковских карт, его разработкой занималась компания Samsung, и для его внедрения она разработала специальный чип S3B512C.

Новая разработка корейского производителя представляет собой карту со встроенным в ней чипом S3B512C и сканером отпечатка пальца.

По задумке разработчиков, для того чтобы произвести оплату картой, человеку нужно будет приложить палец к сканеру.

Впрочем, представленная разработка может применяться не только в банковских картах, но также и других, где требуется идентификация пользователя.

На презентации было сказано, что чип получил сертификаты защиты EMVCo и CC EAL 6+.