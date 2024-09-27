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Samsung представил умные часы Galaxy Watch FE с sAMOLED-экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Samsung представила новые умные часы Galaxy Watch FE, которые оснащены ярким sAMOLED-дисплеем и функциями для отслеживания здоровья и активности. Часы будут доступны в двух версиях — одна с поддержкой LTE, другая без.

Samsung представил умные часы Galaxy Watch FE с sAMOLED-экраном

Экран имеет диаметр 1,2 дюйма и разрешение 396×396 пикселей. Внутри установлен процессор с частотой до 1,18 ГГц, а также 1,5 ГБ оперативной и 7,6 ГБ встроенной памяти. Часы поддерживают GPS, NFC, Bluetooth 5.3 и двухдиапазонный Wi-Fi, они работают на Wear OS.

Samsung представил умные часы Galaxy Watch FE с sAMOLED-экраном Samsung представил умные часы Galaxy Watch FE с sAMOLED-экраном

Galaxy Watch FE могут отслеживать тренировки, учитывать пульсовые зоны, а также собирать данные о сне, частоте сердечных сокращений и составе тела, включая жир, мышцы и воду. Корпус защищен от воды на глубине до 5 атм.

Предзаказ на новинку уже открыт, цена составляет $249, а в продажу часы поступят 7 октября.

Samsung представил умные часы Galaxy Watch FE с sAMOLED-экраном

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