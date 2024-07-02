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Samsung представил «самую совершенную стиральную машину» с ИИ

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Компания Samsung представила свою флагманскую стиральную машину, которая названа «самой совершенной», ведь она получила функции ИИ, может стирать, сушить и даже принимать звонки.

Samsung представил "самую совершенную стиральную машину" с ИИ

Манина с названием Bespoke AI Combo имеет вместительный барабан, способный перестирать до 25 кг белья и высушить до 15 кг.

Она оснащена большим 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который не только позволяет выбирать программы стирки и сушки, устанавливать таймер, но также может принимать звонки с сопряженного смартфона. Голосовое управление также доступно благодаря интеграции смарт-помощника Bixby.

Одной из особенностей Bespoke AI Combo является глубокая интеграция искусственного интеллекта. ИИ адаптирует параметры стирки и сушки в зависимости от типа загружаемых вещей, их веса и стойкости к пятнам.

Он также контролирует автоматическую подачу моющего средства, регулируя его количество в соответствии с объемом белья. Функция AI Bubble отвечает за предотвращение образования пены.

Samsung Bespoke AI Combo доступна в нескольких цветовых вариантах корпуса, включая серый-стальной, белый и светло-бежевый. Позже будет представлен и вариант в сером цвете.

На данный момент Bespoke AI Combo продается только на территории Южной Кореи по цене почти 240 тыс. рублей.

Источник: Samsung.

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