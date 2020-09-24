Samsung представил недорогую версию Galaxy S20

Galaxy S20 Fan Edition имеет солидную линейку характеристик по гораздо более низкой цене, чем его яркие братья и сестры.

Samsung уже производит три разных типа телефонов Galaxy S20: обычные, Plus и Ultra. Теперь можно добавить четвертый к этому списку, Galaxy S20 FE — FE означает «Fan Edition». Это S20, в котором удалены некоторые дорогие детали, но сохранены важные функции. Он также будет иметь шесть разных вариантов расцветки. Доступный с 2 октября, он будет продаваться по цене от 699 долларов в США.

S20 FE имеет 6,5-дюймовый дисплей. Это занимает промежуточное положение между меньшим Galaxy S20 и большим S20 Plus. Как и эти телефоны, FE имеет частоту обновления 120 Гц для более плавной анимации и графики, но, в отличие от этих телефонов, его экран полностью плоский и не может быть увеличен до разрешения Quad HD +.

Он также имеет пластик на задней панели. Samsung активно рекламирует выбор цвета: красный, оранжевый, лавандовый, мятный и белый. Все эти цвета имеют префикс «облако», что указывает на то, что Samsung имеет матовое покрытие, которое должно скрывать отпечатки пальцев.

В остальном же FE не экономит на характеристиках. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, 6 ГБ оперативной памяти, беспроводную зарядку, водонепроницаемость IP68, расширяемую память и процессор Snapdragon 865 высшего класса. FE также проигрывает из-за наличия у Samsung опций задней камеры с большим количеством мегапикселей, но до сих пор эти дополнительные мегапиксели не были той огромной победой, на которую Samsung надеялся в начале года.

Его основной задний датчик составляет 12 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, плюс есть 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 8-мегапиксельный телеобъектив. Samsung заявляет, что телеобъектив представляет собой 3-кратный оптический зум, а также сохраняет 30-кратный «космический зум», хотя в большей степени это программное обеспечение, а не оборудование. Эти датчики означают, что FE не сможет воспроизводить видео 8K, но это не большая потеря.

Samsung также продолжает свою традицию добавления необычных камер в свою линейку, поскольку селфи-камера на FE имеет разрешение 32 мегапикселя — аналогично тому, что появляется на Galaxy A71.