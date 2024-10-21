Samsung представил Galaxy Z Fold6 SE с камерой на 200 Мп и увеличенным экраном

Компания Samsung анонсировала новую версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold6 — Special Edition. Эта модель отличается несколькими ключевыми изменениями по сравнению с базовой версией: корпус стал тоньше и легче, а также увеличились размер внешнего экрана и разрешение основной камеры.

Galaxy Z Fold Special Edition оснащён 6,5-дюймовым внешним экраном с соотношением сторон 21:9 и 8-дюймовым внутренним экраном с гибкой матрицей (20:18).

Для сравнения, в стандартной модели размеры составляют 6,3 и 7,6 дюйма соответственно. Толщина корпуса уменьшилась с 5,6 мм до 4,9 мм в раскрытом состоянии, а в сложенном — с 12,1 до 10,6 мм. Также новый смартфон получил уникальную тыльную панель с вертикальными полосками.

Основная камера теперь имеет разрешение 200 Мп, в отличие от 50 Мп у стандартного Z Fold6. Остальные камеры остались прежними: 12 Мп ультраширокий и 10 Мп телеобъектив. Аппаратная составляющая, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, осталась без изменений.

Galaxy Z Fold Special Edition будет доступен в Южной Корее с 25 октября по цене $2000. В дальнейшем ожидается, что новинка появится в Китае под названием Galaxy W25.