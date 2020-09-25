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Обзоры рынков

Samsung представил для России новые 65 и 75-дюймовые 8К телевизоры

25.09.2020 22:02

Серия новых 8К телевизоров будет представлена 65 и 75 дюймовыми панелями, а самую доступную из них в магазинах можно будет купить за 449 990 рублей.
Samsung объявила о выходе на наш рынок 8К QLED телевизоров 2020 модельного года. Пока будет предлагаться только модель под названием Q900T, которую можно будет приобрести в 65-дюймовой версии за 449 990 рублей, а за 75-дюймовый экран флагманского телевизора нужно будет заплатить 599 990 рублей.

Samsung представил для России новые 65 и 75-дюймовые 8К телевизоры

Samsung 8К QLED Q900T получил безрамочный дизайн и процессор Quantum 8K. Этот специальный чип способен не только улучшить изображение и настроить его в зависимости от сцены, но также и преобразовать 4К контент в 8К.

Новинка получила продувную акустическую систему с технологией Object Tracking Sound+. Она позволяет в каждой сцене перенастраивать звук и создавать трехмерное звучание.

Помимо этого, в моделях установлена встроенная технология усиления голоса и система Q-Symphony, через которую акустическая система телевизора работает одновременно с саундбаром.

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