Новые смартфоны Galaxy S21 официально еще не презентовали и их дебют ожидается только 14 января, но уже известны некоторые подробности о скидках, которые будут доступны при покупке новинок.

На территории США компания уже начала прием предварительных заказов на Galaxy S21, причем предоплату вносить не нужно, а для заказа требуется только оставить некоторые данные.

После старта продаж, клиенты, оформившие заказ, станут первыми, кто получит смартфон. Однако, как выяснилось, при покупке Galaxy S21 можно воспользоваться программой трейд-ин и вот об этом и стали известны некоторые подробности.

Согласно появившимся данным, Samsung предлагает при обмене iPhone 12 скидку в $700 на Galaxy S21. Также большие скидки будут действовать по программе при сдаче Galaxy S20 и Note20.

Кроме этого, за предварительный заказ производитель предлагает скидку в размере 50 долларов. Еще 10 долларов скидки будет за оформление заказа через приложение Shop Samsung.