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Samsung предлагает гигантский вогнутый монитор Odyssey Ark с портретным режимом за $3500

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Samsung начала принимать заказы на огромный изогнутый монитор, который можно повернуть в портретный режим.
Новинка стала флагманской моделью в серии мониторов Odyssey. В продажу она поступила по цене 3500 долларов, причем первые покупатели получат скидку в размере 300 долларов.

Odyssey Ark впервые был показан на выставке CES 2022. До магазинов игровой монитор доберется в сентябре.

Диагональ экрана монитора составляет 55 дюймов, причем дисплей изогнутый, и находится на подставке, которая позволяет поворачивать панель в портретный режим.

Samsung предлагает гигантский вогнутый монитор Odyssey Ark с портретным режимом за $3500
Разрешение монитора 4К, частота обновления изображения 165 Гц., а радиус изгиба 1000R.

Odyssey Ark получил поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro, функцию настройки Game Bar и игровой центр Gaming Hub, через который можно искать контент.

Помимо этого, есть функция Multi View через которую можно отображать до четырёх экранов.

Samsung предлагает гигантский вогнутый монитор Odyssey Ark с портретным режимом за $3500 Samsung предлагает гигантский вогнутый монитор Odyssey Ark с портретным режимом за $3500 Samsung предлагает гигантский вогнутый монитор Odyssey Ark с портретным режимом за $3500

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