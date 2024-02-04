Samsung получила заказ на разработку нового процессора

По последнему отчету Samsung Electronics, в последнем квартале 2023 года их подразделение получило заказ на разработку нового процессора искусственного интеллекта с использованием передовых технологий. Этот процессор будет иметь размер 2 нм и будет поддерживать память HBM. Компания ожидает, что спрос на смартфоны и компьютеры постепенно восстановится, и рынок производства микросхем вернется к уровню 2022 года.

Samsung также сообщила, что будет продолжать разрабатывать технологические процессы с размером 2 нм, основываясь на своем опыте в производстве 3-нм процессоров. Они ожидают получить больше заказов на процессоры искусственного интеллекта и другие продукты.

По планам Samsung, запуск процессоров с технологией 2 нм запланирован на 2025 год. Эти процессоры будут более энергоэффективными и меньше занимать места по сравнению с предыдущими версиями. Это позволит улучшить производительность и снизить энергопотребление.

Сейчас производство микросхем с технологическим уровнем 2 нм становится конкурентным полем для компаний, таких как TSMC, Samsung и Intel. Apple уже объявила о планах стать клиентом TSMC для процессоров 2 нм, а Intel получила заказы на микросхемы Intel 18A process 5G от Ericsson. Samsung также намерена привлечь клиентов к своим процессорам 2 нм по более низкой цене, а Qualcomm планирует использовать процессоры Samsung SF2 в своих флагманских системах, согласно предыдущим новостям.

Источник: ithome