Samsung получила право изымать гаджеты пользователей на время ремонта

Компания Samsung получила право изымать у пользователей определенные детали и компоненты их смартфонов при ремонте. Издание 404 Media ссылается на изучение договора, заключаемого между Samsung и независимыми сервисными центрами.

Согласно договору, если сервисный центр обнаруживает, что смартфон ранее был отремонтирован с использованием сторонних деталей, не выпущенных Samsung, ему требуется прекратить обслуживание.

В таком случае СЦ должны разобрать устройство, пометить неоригинальные детали и немедленно сообщить об этом Samsung. Журналисты 404 Media утверждают, что такая практика усложняет процесс ремонта гаджетов Samsung и может нарушать законы.

Специалисты, опрошенные изданием, отмечают, что пользователи, обращающиеся в сервисные центры, не ожидают, что их конфиденциальная информация будет передана Samsung без их согласия.

Адвокат Фонда электронной свободы Кит Уолш заявил, что пользователи имеют право использовать неоригинальные детали при ремонте своих смартфонов.

В частности, в США такой договор между Samsung и сервисными центрами может противоречить федеральному закону о гарантийном обслуживании, который вступит в силу до конца текущего года.

Кроме того, стало известно, что Samsung прекратила сотрудничество с организацией iFixit, которая специализируется на изучении устройств и предоставлении инструкций по ремонту. Представители iFixit заявили, что подход Samsung не соответствует их миссии.