Samsung покажет на CES 2025 умную бытовую технику с сенсорными экранами

На предстоящей выставке CES 2025 компания Samsung представит новую серию бытовой техники с встроенными сенсорными экранами AI Home.

Все устройства новой линейки, включая холодильник Bespoke Refrigerator, будут оснащены дисплеями. Например, холодильник получит 9-дюймовый сенсорный экран, а стиральные и сушильные машины — 7-дюймовые.

С помощью сенсорных панелей пользователи смогут управлять всей техникой, подключённой к экосистеме SmartThings, отслеживать состояние устройств и настраивать их.

Также будет поддержка голосового ассистента Bixby, который поможет отвечать на звонки, менять настройки, просматривать погоду и слушать музыку.

Все устройства будут предустановлены с приложением Samsung TV Plus и смогут распознавать голоса членов семьи для создания персонализированного опыта.