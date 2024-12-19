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Samsung покажет на CES 2025 умную бытовую технику с сенсорными экранами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На предстоящей выставке CES 2025 компания Samsung представит новую серию бытовой техники с встроенными сенсорными экранами AI Home.

Samsung покажет на CES 2025 умную бытовую технику с сенсорными экранами

Все устройства новой линейки, включая холодильник Bespoke Refrigerator, будут оснащены дисплеями. Например, холодильник получит 9-дюймовый сенсорный экран, а стиральные и сушильные машины — 7-дюймовые.

С помощью сенсорных панелей пользователи смогут управлять всей техникой, подключённой к экосистеме SmartThings, отслеживать состояние устройств и настраивать их.

Также будет поддержка голосового ассистента Bixby, который поможет отвечать на звонки, менять настройки, просматривать погоду и слушать музыку.

Все устройства будут предустановлены с приложением Samsung TV Plus и смогут распознавать голоса членов семьи для создания персонализированного опыта.

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