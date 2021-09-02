Samsung показала рабочий прототип дисплея Flex In & Out

Вернувшись в мае на Display Week 2021, компания Samsung Display представила очень краткий обзор шикарного прототипа смартфона, над которым она работала. Фактически всего одна фотография. Теперь этот концепт был представлен на выставке iMiD 2021 .

В 2019 году Samsung выпустила первый телефон Fold , который предлагал пользователям использовать смартфон и мини-планшет на одном устройстве. Этот телефон был обновлен в следующем году , с улучшенным одиночным шарниром, улучшенным основным дисплеем и обновленными внутренними компонентами. Между тем, в 2020 году появилась и раскладушка .

После запуска в начале этого месяца последнего поколения Z Fold и Z Flip , Samsung Display демонстрирует то, что может быть дальше — концепцию с двойным шарниром, которая «может складываться как внутрь, так и наружу».

Однако на видео ниже не показаны эти два шарнира в действии, вместо этого основное внимание уделяется демонстрации функциональности, которую пользователи могут ожидать от 7,2-дюймового развернутого OLED-экрана. Три отдельные области отображения, конечно, можно использовать как один большой экран в развернутом виде или можно разделить на зоны для многозадачности.

Samsung Display также продемонстрировал динамик потоковой передачи, завернутый в 12,4-дюймовый гибкий OLED-экран, где этот дисплей разворачивается для создания большой, хотя и с небольшой выпуклой изогнутой областью просмотра при нажатии кнопки в сопутствующем приложении. Также был представлен тест на долговечность складного OLED-экрана, в ходе которого дисплей выдержал 30 000 повторных складок при температурах до -20 ° C (-4 ° F).