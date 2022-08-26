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Samsung показала процесс сборки и испытаний своих самых современных смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Samsung распространила в сети официальный видеоролик, в котором решила продемонстрировать процесс сборки и испытаний смартфонов Galaxy Z Fold4.

Судя по видео, сборка смартфоном ведется в полностью автоматическом режиме, но не стоит исключать, что какие-то процессы все же осуществляются вручную, хоть их и не показали.

Кроме этого, в видео показывают, как тестируют аппараты. В частности, показывают тестирование экрана на сгибание и водонепроницаемость. Кроме этого, показаны тесты боковых кнопок.

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