Samsung показала процесс сборки и испытаний своих самых современных смартфонов

Компания Samsung распространила в сети официальный видеоролик, в котором решила продемонстрировать процесс сборки и испытаний смартфонов Galaxy Z Fold4.

Судя по видео, сборка смартфоном ведется в полностью автоматическом режиме, но не стоит исключать, что какие-то процессы все же осуществляются вручную, хоть их и не показали.

Кроме этого, в видео показывают, как тестируют аппараты. В частности, показывают тестирование экрана на сгибание и водонепроницаемость. Кроме этого, показаны тесты боковых кнопок.