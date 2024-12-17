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Samsung показала первый в мире сертифицированный 8K-проектор

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Полноценная презентации новинки, которая обойдется недешево, состоится в следующем месяце в рамках выставки CES 2025.

Samsung показала первый в мире сертифицированный 8K-проектор

Samsung анонсировала выход своего нового лазерного проектора Samsung Premiere 8K, который стал первым в мире проектором с сертификатом 8K Association.

Согласно заявленным данным, модель поддерживает разрешение 7680 x 4320 пикселей и может выводить картинку диагональю до 150 дюймов.

Проектор имеет стильный дизайн в виде металлической коробки с ребристыми гранями и выдвижным механизмом для лампы.

Samsung показала первый в мире сертифицированный 8K-проектор

Яркость изображения достигает 4500 люменов, что обеспечивает яркие и реалистичные визуальные эффекты даже в хорошо освещённых помещениях. Также обещаны высококонтрастные изображения и точная цветопередача.

Samsung Premiere 8K можно установить на расстоянии до 10 метров от стены и он поддерживает игровой режим с высокой частотой обновления кадров.

Среди особенностей — мощная 100-ваттная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и технология Sound-on-Screen, которая создает эффект звука, исходящего от экрана.

Samsung показала первый в мире сертифицированный 8K-проектор

Кроме того, проектор оснащён микрофоном для голосового управления, поддерживает беспроводное подключение к смартфонам и функцию дублирования экрана.

Предполагаемая стоимость проектора превысит миллион рублей.

 

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