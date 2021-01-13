Samsung показала новый недорогой 5G-смартфон с абсолютно новым дизайном

Samsung Galaxy A32 5G может стать самым продаваемым смартфоном компании на глобальном рынке.

Корейский производитель 14 января представит флагманскую серию смартфонов, но за день до этого компания решила показать недорогой Galaxy A32 5G в новом дизайне.

Samsung Galaxy A32 5G через месяц поступит в продажу в Европе, смартфон будет предлагаться от 280 евро.

Samsung Galaxy A32 получил процессор с поддержкой 5G. Информация про чип не раскрывается, но по данным инсайдеров, компания использовала Dimensity 720 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц.

В новинке установили 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p+. В верхней части экрана установили 13 Мп камеру, которая размещена в каплевидном вырезе.



На тыльной стороне аппарата установлено четыре камеры, причем они размещены в корпусе, а не в отдельном блоке.

Основная камера в устройстве на 48 Мп, остальные три получили датчики изображения 8, 5 и 2 Мп.

Под «капотом» Galaxy A32 находится аккумулятор на 5000 мАч, который можно заражать с помощью быстрой зарядки мощностью 15 Вт.



В Европе аппарат будет доступен в нескольких вариантах – 4,6 и 8 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель будет доступен только на 128 ГБ, но его можно расширить картой памяти до 1 ТБ.

Samsung Galaxy A32 предложат в четырёх цветах: Violet, Black, White и Blue.