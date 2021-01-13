Samsung показала новый недорогой 5G-смартфон с абсолютно новым дизайном

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.53 EUR/RUB: 89.78 BTC/USD: 8756.9

14 февраля : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Samsung показала новый недорогой 5G-смартфон с абсолютно новым дизайном

13.01.2021 23:06

Samsung Galaxy A32 5G может стать самым продаваемым смартфоном компании на глобальном рынке.

Корейский производитель 14 января представит флагманскую серию смартфонов, но за день до этого компания решила показать недорогой Galaxy A32 5G в новом дизайне.

Samsung Galaxy A32 5G через месяц поступит в продажу в Европе, смартфон будет предлагаться от 280 евро.

Samsung Galaxy A32 получил процессор с поддержкой 5G. Информация про чип не раскрывается, но по данным инсайдеров, компания использовала Dimensity 720 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц.

В новинке установили 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p+. В верхней части экрана установили 13 Мп камеру, которая размещена в каплевидном вырезе.

Samsung показала новый недорогой 5G-смартфон с абсолютно новым дизайном
На тыльной стороне аппарата установлено четыре камеры, причем они размещены в корпусе, а не в отдельном блоке.

Основная камера в устройстве на 48 Мп, остальные три получили датчики изображения 8, 5 и 2 Мп.

Под «капотом» Galaxy A32 находится аккумулятор на 5000 мАч, который можно заражать с помощью быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Samsung показала новый недорогой 5G-смартфон с абсолютно новым дизайном
В Европе аппарат будет доступен в нескольких вариантах – 4,6 и 8 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель будет доступен только на 128 ГБ, но его можно расширить картой памяти до 1 ТБ.

Samsung Galaxy A32 предложат в четырёх цветах: Violet, Black, White и Blue.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги