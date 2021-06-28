Samsung показала на MWC 2021 новый интерфейс для носимых устройств

О том, что Samsung откажется от оболочки Tizen для смарт-часов в пользу нового интерфейса стало известно еще на конференции разработчиков Google I/O 2021.

На выставке MWC 2021 корейская компания представила новый интерфейс для умных часов, платформа получила название One UI Watch, а при ее разработке участвовали специалисты компании Google.

One UI Watch создана на базе Wear OS. Полноценный дебют системы состоится летом с выходом новой версии Galaxy Watch.

Корейская платформа уже будет поддерживать приложения для часов из магазина приложений Google Play.

Также обещают, что новое поколение Galaxy Watch будет работать со смартфонами под управлением операционной системы Android.

