Samsung показала экран для бизнеса диагональю 583 дюйма

Samsung на выставке дисплеев показала очередную рекордную панель, диагональ которой составила 583 дюйма, а разрешение 8К.

Это модульная панель семейства The Wall for Business, созданная по технологии MicroLED.

Презентация панели состоялась в Амстердаме на Integrated Systems Europe (ISE) 2020, а эта выставка начала работать с 11 февраля, и по 14 февраля все посетители смогут увидеть не только рекордную панель, но также и другие решения от корейской компании.

На ISE также была показана вывеска Samsung QLED 8K SMART, которая на рынке будет представлена диагоналями 65, 75, 82 и 98 дюймов.

Как заявляют представители компании, данная панель рассчитана на круглосуточную работу.

Еще на выставку привезли интерактивную доску Flip 2, которая разработана для проведения презентаций в небольших офисах.