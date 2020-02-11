Samsung показала экран для бизнеса диагональю 583 дюйма

Samsung показала экран для бизнеса диагональю 583 дюйма11.02.2020 15:21
Samsung на выставке дисплеев показала очередную рекордную панель, диагональ которой составила 583 дюйма, а разрешение 8К.
Это модульная панель семейства The Wall for Business, созданная по технологии MicroLED.
Презентация панели состоялась в Амстердаме на Integrated Systems Europe (ISE) 2020, а эта выставка начала работать с 11 февраля, и по 14 февраля все посетители смогут увидеть не только рекордную панель, но также и другие решения от корейской компании.
На ISE также была показана вывеска Samsung QLED 8K SMART, которая на рынке будет представлена диагоналями 65, 75, 82 и 98 дюймов.
Как заявляют представители компании, данная панель рассчитана на круглосуточную работу.
Еще на выставку привезли интерактивную доску Flip 2, которая разработана для проведения презентаций в небольших офисах.
Просмотры:Метки: Samsung, The Wall for Business