Samsung подтверждает выпуск Galaxy Buds Live2, Buds Pro2, Watch5 и других устройств в 2022 году

Несколько дней назад в отчете были представлены наборы микросхем для смартфонов и планшетов Samsung, запуск которых запланирован на 2022 год. Теперь в другом таком отчете подробно описаны производственные единицы и запланированный выпуск планшетов, ноутбуков, действительно беспроводных наушников и умных часов Samsung. планируется дебютировать в следующем году. Кроме того, это подтверждает правопреемников некоторых популярных продуктов.
Согласно отчету The Elec (через @FrontTron), беспроводное подразделение Samsung Electronics недавно поделилось своим бизнес-планом на 2022 год примерно с 30 основными партнерами. На встрече технологический гигант поставил цель увеличить свои производственные мощности по производству планшетов, ноутбуков и носимых устройств (TWS, умные часы) на 6%, 9% и более чем 35% соответственно в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
Samsung нацелен на 34 миллиона единиц Galaxy Tabs, 7,4 миллиона единиц Galaxy Books, 19 миллионов единиц Galaxy Watch и 23 миллиона единиц Galaxy Buds. Вот приблизительная разбивка цифр, предоставленных компанией.
Планшеты, ноутбуки, носимые устройства Samsung 2022
Galaxy Tab — 33,6 млн шт.
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Q1 ~ Q2 — 0,4 миллиона единиц
- Galaxy Tab S8 +
- Q1 ~ Q2 — 0,9 миллиона единиц
- Galaxy Tab S8
- Q1 ~ Q2 — 1,2 миллиона единиц
- Galaxy Tab S8 Lite
- Q3 ~ Q4 — 1,6 миллиона единиц
- Galaxy Tab A8
- Q1 ~ Q4 — 11 миллионов единиц
- Galaxy Tab A7 Lite
- Q1 ~ Q4 — 11 миллионов единиц
Ноутбуки — 7,4 млн шт.
- Galaxy Book2 Pro 360
- Q2 ~ Q4 — 0,3 миллиона единиц
- Galaxy Book2 Pro / Pro 5G
- Q2 ~ Q4 — 0,3 миллиона единиц
- Galaxy Chromebook Go
- Q2 ~ Q4 — 1,4 миллиона единиц
Умные часы — 19 миллионов штук
- Galaxy Watch5
- Q3 ~ Q4 — 4,8 миллиона единиц
Беспроводные наушники — 23 миллиона шт.
- Galaxy Buds Pro2
- Q2 ~ Q4 — 3,1 миллиона единиц
- Galaxy Buds Live2
- Q3 ~ Q4 — 3,3 миллиона единиц
Как видно из вышесказанного, Samsung официально представила преемников популярных устройств, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live и Galaxy Watch4, а также серии Galaxy Book Pro.
Из всех этих продуктов Galaxy Buds Live — самый старый из всех, выпущенных в третьем квартале 2020 года. Приятно знать, что компания не прекращала выпуск этой уникальной линейки действительно беспроводных наушников.
Мы ожидаем узнать больше о Galaxy Buds Live2 и других грядущих продуктах Samsung до их официального анонса через утечки и сертификаты.