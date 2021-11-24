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Samsung подтверждает выпуск Galaxy Buds Live2, Buds Pro2, Watch5 и других устройств в 2022 году

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Содержание
  1. Планшеты, ноутбуки, носимые устройства Samsung 2022
  2. Galaxy Tab— 33,6 млн шт.
  3. Ноутбуки — 7,4 млн шт.
  4. Умные часы — 19 миллионов штук
  5. Беспроводные наушники — 23 миллиона шт.

Несколько дней назад в отчете были представлены наборы микросхем для смартфонов и планшетов Samsung, запуск которых запланирован на 2022 год. Теперь в другом таком отчете подробно описаны производственные единицы и запланированный выпуск планшетов, ноутбуков, действительно беспроводных наушников и умных часов Samsung. планируется дебютировать в следующем году. Кроме того, это подтверждает правопреемников некоторых популярных продуктов.

Согласно отчету The Elec (через @FrontTron), беспроводное подразделение Samsung Electronics недавно поделилось своим бизнес-планом на 2022 год примерно с 30 основными партнерами. На встрече технологический гигант поставил цель увеличить свои производственные мощности по производству планшетов, ноутбуков и носимых устройств (TWS, умные часы) на 6%, 9% и более чем 35% соответственно в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Samsung подтверждает выпуск Galaxy Buds Live2, Buds Pro2, Watch5 и других устройств в 2022 году

Samsung нацелен на 34 миллиона единиц Galaxy Tabs, 7,4 миллиона единиц Galaxy Books, 19 миллионов единиц Galaxy Watch и 23 миллиона единиц Galaxy Buds. Вот приблизительная разбивка цифр, предоставленных компанией.

Планшеты, ноутбуки, носимые устройства Samsung 2022

Galaxy Tab — 33,6 млн шт.

  • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Q1 ~ Q2 — 0,4 миллиона единиц
  • Galaxy Tab S8 +
    • Q1 ~ Q2 — 0,9 миллиона единиц
  • Galaxy Tab S8
    • Q1 ~ Q2 — 1,2 миллиона единиц
  • Galaxy Tab S8 Lite
    • Q3 ~ Q4 — 1,6 миллиона единиц
  • Galaxy Tab A8
    • Q1 ~ Q4 — 11 миллионов единиц
  • Galaxy Tab A7 Lite
    • Q1 ~ Q4 — 11 миллионов единиц

Ноутбуки — 7,4 млн шт.

  • Galaxy Book2 Pro 360
    • Q2 ~ Q4 — 0,3 миллиона единиц
  • Galaxy Book2 Pro / Pro 5G
    • Q2 ~ Q4 — 0,3 миллиона единиц
  • Galaxy Chromebook Go
    • Q2 ~ Q4 — 1,4 миллиона единиц

Умные часы — 19 миллионов штук

  • Galaxy Watch5
    • Q3 ~ Q4 — 4,8 миллиона единиц

Беспроводные наушники — 23 миллиона шт.

  • Galaxy Buds Pro2
    • Q2 ~ Q4 — 3,1 миллиона единиц
  • Galaxy Buds Live2
    • Q3 ~ Q4 — 3,3 миллиона единиц

Как видно из вышесказанного, Samsung официально представила преемников популярных устройств, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live и Galaxy Watch4, а также серии Galaxy Book Pro.

Из всех этих продуктов Galaxy Buds Live — самый старый из всех, выпущенных в третьем квартале 2020 года. Приятно знать, что компания не прекращала выпуск этой уникальной линейки действительно беспроводных наушников. 

Мы ожидаем узнать больше о Galaxy Buds Live2 и других грядущих продуктах Samsung до их официального анонса через утечки и сертификаты.

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