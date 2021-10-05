Samsung подтвердила, что функция трассировки лучей появится на смартфонах с графическим процессором Exynos

AMD и Samsung уже давно что-то готовят у себя на задворках. На Computex 2021 даже было объявлено, что AMD работает с Samsung над созданием чипа Exynos для смартфонов на основе архитектуры RDNA 2. Что ж, похоже, это принесло более хорошие новости, чем ожидалось. Samsung подтвердил это, опубликовав график сравнения игрового процесса, который дает представление о трассировке лучей на смартфоне.

Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть Exynos 2200 в линейке Samsung Galaxy S22 следующего поколения, но ожидаем, что он будет ограничен только рынками Exynos, устройства Snapdragon могут не иметь такой привилегии на момент запуска.

Несмотря на то, что лучше всего было бы понять трассировку лучей с помощью видео, Samsung предпочла подразнить его с помощью изображения. Стиллз не сможет описать, насколько хорошим и плавным будет игровой процесс, но мы точно знаем, что вся игровая арена поднялась на новый уровень. Изображение все еще могло отражать такие детали, как пламя на дне танка, здание на заднем плане и наиболее заметное отличие автомобиля на обеих фотографиях.

Предстоящие Exynos также поддерживают затенение с переменной скоростью, с помощью которого можно затенять определенные сегменты кадра, что позволяет системе выделять больше ресурсов для важной части и меньше — для неважных частей. Это приведет к улучшению всех игровых аспектов по мере увеличения вычислительной мощности.

Samsung должен будет проработать аспекты батареи и нагрева, прежде чем выпустить это для публики. Еще предстоит увидеть, насколько хороша эта трассировка лучей. Было бы очень полезно посмотреть сравнительное видео от Samsung в следующий раз.