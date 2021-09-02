Samsung планирует выпустить 7,2 миллиона складных смартфонов в 2021 году

Согласно прогнозам, в этом году Samsung поставит 7,2 миллиона складных смартфонов. Эта новость появилась, когда компания увидела более высокий, чем ожидалось, спрос на свои два новых складных телефона, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Согласно отчету TheElec, прогноз сделан аналитической фирмой Display Supply Chain Consultants (DSCC). Согласно этому отчету, компания прогнозирует, что южнокорейский технологический гигант поставит более 7 миллионов единиц своих складных смартфонов по более высокой оценке. Это знаменует собой значительный рост поставок по сравнению с прошлым годом, когда компания отгрузила всего 2,5 миллиона единиц. С запуском Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, предварительные заказы бренда достигли 920 000 единиц.

Примечательно, что предварительные заказы на эти два устройства даже выше, чем у основного флагмана Galaxy S21 и ранее выпущенного Galaxy Note 20. Хотя DSCC добавила, что большая часть этих заказов на складной смартфон поступает из родной страны компании, Южной Кореи. В отчете также говорится, что Samsung тратит непомерные суммы на маркетинг и продвижение новых смартфонов.

DSCC считает, что компания планирует потратить 2 миллиарда долларов США на продвижение новых устройств, что равняется примерно 53 процентам операционного дохода мобильного подразделения компании в третьем квартале и 69 процентам его операционного дохода во втором квартале. Еще неизвестно, повлияет ли масштабная высокобюджетная маркетинговая стратегия на операционный доход Samsung Mobile во второй половине этого года.