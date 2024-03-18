Samsung планирует провести кардинальное обновление дизайна Galaxy S25

Инсайдеры Tech_Reve и yeux1122 сообщают, что компания Samsung планирует изменить дизайн и концепцию своей серии смартфонов Galaxy S25, отличая их от предыдущих моделей. Ожидается, что младшая модель этой серии получит экран большего размера — с диагональю 6.36 дюйма, что превышает размер экрана предыдущей модели Galaxy S24. Данное увеличение экрана приближает Galaxy S25 к концепции компактных смартфонов, что становится популярным трендом на рынке Android-устройств.

Предполагается, что в Galaxy S25 будут внесены улучшения в камеры всех моделей, включая добавление новых функций и датчиков. Также ожидается более быстрый процессор Snapdragon 8 Gen 4, что может улучшить производительность устройства. При этом Samsung, возможно, увеличит емкость аккумуляторов или оптимизирует энергопотребление для повышения автономности смартфона.

Кроме того, в Galaxy S25 могут быть добавлены новые функции, о которых пока нет достаточной информации.

Хотя Samsung обычно использует собственные процессоры в устройствах начального и среднего уровня, для флагманских моделей она сотрудничает с Qualcomm. Однако, согласно сообщениям, Samsung планирует увеличить использование собственных чипсетов Exynos в устройствах Galaxy начиная с 2024 года, чтобы сократить расходы и снизить зависимость от внешних поставщиков. Тем не менее, компания признает проблемы с производительностью и энергоэффективностью процессоров Exynos и работает над их улучшением. В случае успеха, Samsung может перейти к использованию исключительно чипсетов Exynos для Galaxy S25.