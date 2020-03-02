Если объёмы продаж достигнут запланированного показателя, то это окажется намного больше результатов 2019 года.

Samsung планирует продать 8 млн QLED-телевизоров в 2020 году, в то время как в прошлом году показатель составил 5,3 млн экземпляров.

В случае достижения намеченных целей, компания сможет существенно увеличить отрыв от конкурентов.

Как известно, QLED-телевизоры производят еще и такие компании как LG, Huawei, Hisense, Vizio, однако их доля на рынке невелика.