Samsung планирует продать 8 млн QLED-телевизоров в 2020 году02.03.2020 20:37
Если объёмы продаж достигнут запланированного показателя, то это окажется намного больше результатов 2019 года.
Samsung планирует продать 8 млн QLED-телевизоров в 2020 году, в то время как в прошлом году показатель составил 5,3 млн экземпляров.
В случае достижения намеченных целей, компания сможет существенно увеличить отрыв от конкурентов.
Как известно, QLED-телевизоры производят еще и такие компании как LG, Huawei, Hisense, Vizio, однако их доля на рынке невелика.
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