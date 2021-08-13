На недавнем мероприятии Galaxy Unpacked Samsung официально выпустила на рынок два новых складных смартфона — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Теперь компания объявила о своих планах продаж складных смартфонов в этом году.

Южнокорейский технологический гигант намерен продать около 6,5 миллионов складных смартфонов к концу этого года. Ожидается, что большая часть будет приходиться на недавно выпущенные модели Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Компания сообщила о цифрах, которые намного превышают 0,7 миллиона единиц, о которых компания сообщила за 2019 год. Но, учитывая более низкие цены, расширенные функции и предложения для новых моделей, цель кажется достижимой.

Кроме того, в этом году компания не запускает флагманскую линейку Galaxy Note, поэтому основное внимание будет уделяться этим недавно выпущенным устройствам.

В настоящее время Samsung доминирует на рынке складных смартфонов и, как ожидается, сделает это в ближайшие годы из-за отсутствия достойной конкуренции в этом сегменте. После того, как южнокорейская компания заняла первое место в этом новом форм-факторе, она удваивает количество складных смартфонов и активно пытается сделать их массовым продуктом.

Цена на Samsung Galaxy Z Fold3 5G в США начинается с 1799,99 долларов, на него уже можно оформить предварительный заказ, и он будет доступен для покупки с 27 августа. Он доступен в трех цветовых вариантах — Phantom Black, Phantom Green и Phantom Silver.

С другой стороны, Galaxy Z Flip3 имеет более низкую стартовую цену — 999 долларов и поступит в продажу с 27 августа. Он доступен в четырех цветах — кремовом, зеленом, лавандовом и фантомном черном, а еще три продаются эксклюзивно через веб-сайт Samsung — серый, белый и розовый.

Источник — Astera.