Samsung планирует поставить более 7 миллионов складных смартфонов в этом году

Samsung является одним из ведущих брендов, когда дело доходит до складных смартфонов, поскольку он уже выпустил несколько устройств с таким форм-фактором, а другие находятся в стадии разработки. Теперь в новом отчете утверждается, что южнокорейский гигант намерен отгрузить семь миллионов единиц своих двух будущих складных смартфонов в этом году.

В отчете The Elec со ссылкой на людей, осведомленных об этом вопросе, утверждается, что грядущий Samsung Galaxy Fold 3, который будет поставляться с поддержкой S-Pen и нацелен на поставку трех миллионов единиц в этом году.

Цифры показывают, что цель компании — от 2,4 до 2,8 раз больше, чем ее поставки в 2,5 миллиона единиц в 2020 году. Увеличение объема поставок обусловлено тем, что компания ожидает, что больше потребителей будут покупать складные телефоны из-за любопытства.

Еще неизвестно, удастся ли компании достичь поставленной цели складных смартфонов. Хотя Samsung планирует отгрузить более семи миллионов единиц в этом году, было бы хорошо, даже если удастся отгрузить более трех миллионов единиц.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 3 станет первым в мире складным телефоном с камерой под дисплеем. Это позволит смартфону иметь более высокое соотношение экрана к корпусу, чем его предшественник. Ожидается, что устройство будет иметь защиту Corning Gorilla Glass Victus снаружи.

Хотя телефон будет поддерживать стилус S-Pen, еще не подтверждено, будет ли продукт в комплекте или продаваться отдельно. Ожидается, что с таким количеством новых функций цена на Samsung Galaxy Z Fold 3 будет высокой. Наряду с этим в июле бренд также выпустит складной смартфон Galaxy Z Flip 3.