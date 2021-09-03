Samsung планирует добавить технологию OIS во всю линейку Galaxy A 2022 года

Сообщается, что южнокорейский технологический гигант Samsung планирует начать со следующего года включить оптическую стабилизацию изображения (OIS) в среднюю серию Galaxy A. Раньше OIS входила только во флагманские серии Galaxy S и Note. Однако компания начала включать эту функцию в некоторые из верхних моделей серии Galaxy A.

Сообщения, поступающие из Южной Кореи, показывают, что в настоящее время компания планирует расширить доступность OIS на своих смартфонах до всех моделей серии Galaxy A со следующего года. Оптическая стабилизация изображения включает установку гироскопического датчика на модуле камеры, который перемещает объектив в противоположном направлении, чтобы противостоять любой форме встряхивания или движений, тем самым поддерживая стабильность. OIS обычно применяется к основной задней камере в большинстве смартфонов.

В этом году модели серии Galaxy A, оснащенные OIS, включают Galaxy A72 с 64-мегапиксельной камерой, Galaxy A52, также оснащенный 64-мегапиксельным сенсором, и Galaxy A22 4G с 48-мегапиксельной камерой. Все другие модели этой серии, такие как Galaxy A32 4G / 5G, Galaxy A22 5G и Galaxy A42, используют автофокусировку (AF) с более низкой производительностью, чем OIS.

В последнее время Samsung уступает долю рынка китайским производителям, таким как Xiaomi, которые предлагают смартфоны высокого класса по доступным ценам. Шаг по расширению использования OIS направлен на усиление конкурентоспособности среднего сегмента. Ожидается, что даже Apple добавит OIS в бюджетный iPhone SE 5G, который, по слухам, выйдет в конце этого года.

Корейская компания недавно инвестировала 150 миллиардов вон в Jaeyoung Solutech, поставщика второстепенных деталей для своих смартфонов. Несколько дней назад компания объявила, что выйдет на рынок модулей камеры OIS с планами поставки модулей камеры OIS для Samsung Electronics уже в четвертом квартале.