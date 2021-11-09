Samsung разработала более быструю и эффективную память для флагманских телефонов следующего поколения

Samsung Electronics анонсировала свою последнюю версию LPDDR5X DRAM. Компания первой в отрасли разработала модуль памяти следующего поколения, который быстрее и эффективнее предыдущего поколения.

Южнокорейский технологический гигант представил свою последнюю DRAM LPDDR5X ранее сегодня, и это первый модуль памяти в отрасли, основанный на 14-нм техпроцессе. Кроме того, память представляет собой 16-гигабитную память DRAM с низким энергопотреблением с двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X), которая будет представлена ​​в будущих смартфонах флагманского класса, которые должны быть выпущены в следующем году.

Помимо смартфонов, последняя версия DRAM компании также будет иметь приложения для высокоскоростной передачи данных, включая 5G, искусственный интеллект (AI) и метавселенную. Санджун Хван, старший вице-президент и руководитель группы разработчиков DRAM Samsung, заявил: «В последние годы сегменты рынка с гиперподключениями, такие как искусственный интеллект, дополненная реальность (AR) и метавселенная, которые полагаются на чрезвычайно быструю крупномасштабную обработку данных, быстро расширяется».

Источник — Astera.