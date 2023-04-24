Samsung переживает самый худший квартал с 2009 года по продажам чипов

Стало известно, что операционная прибыль Samsung за первый квартал составит 600 млрд вон или 449 млн долларов.

Если в компании подтвердят данные, то это будет самый низкий показатель с первого квартала 2009 года.

Цены на чипы памяти упали за последние несколько месяцев из-за высоких запасов и отсутствия спроса. Samsung является крупнейшим в мире производителем таких полупроводников.

Samsung уже опубликовала предварительные данные о доходах, но не сообщает подробных цифр. В четверг компания должна рассказать о своих полных доходах за первый квартал.

В разгар пандемии спрос на потребительскую электронику был высоким. Компании, производящие электронику, накопили чипы для использования в этих продуктах. Но покупатели сейчас сокращают закупки этих товаров из-за инфляции и макроэкономических проблем, что приводит к некоторому перенасыщению чипов памяти.

Например, поставки ПК упали на 29% в годовом исчислении в первом квартале, согласно данным IDC. Цены на чипы памяти упали за последние несколько месяцев из-за высоких запасов и отсутствия спроса.

Аналитики Mirae Asset Securities подсчитали, что подразделение Samsung по производству чипов понесет убытки в размере 4,4 трлн корейских вон в первом квартале.

В этом месяце Samsung заявила, что сокращает производство своих чипов памяти до “значительного уровня”, ссылаясь на ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию и падение потребительского спроса.