Samsung перестанет показывать рекламу в приложении Погода

На прошлой неделе южнокорейский технологический гигант Samsung, который также является ведущим производителем смартфонов в мире, подтвердил, что удалит рекламу из собственных приложений на своих устройствах.

Теперь, всего через несколько дней после этого объявления, компания начала предпринимать шаги для выполнения этого обещания. Первым делом Samsung прекратил показ рекламы в своем стандартном приложении Weather, как сообщил пользователь Twitter @FrontTron.

Это только начало, и все другие приложения, разработанные Samsung для своих смартфонов, скоро перестанут показывать рекламу. Хотя Погода перестала показывать рекламу, она все еще присутствует в приложениях Samsung Pay и Samsung Themes.

С введением обновленного пользовательского интерфейса One UI южнокорейский гигант начал показывать рекламу в некоторых из наиболее часто используемых приложений. Но после жалоб пользователей, а также жалоб от сотрудников Samsung, компания объявила, что будет удалять рекламу со своих смартфонов с помощью будущих обновлений программного обеспечения One UI .

Южнокорейская фирма искала новые возможности для роста в области контента и рекламных услуг, стремясь предоставить полезную информацию, которая нужна клиентам, с помощью поиска и рекомендаций в контент-сервисе или магазине Galaxy. Это привело к показу рекламы на смартфонах Samsung.

Samsung заявила, что обновление должно быть готово к концу этого года, но точных сроков нет. По приблизительной оценке компании, в грядущем One UI 4.0, основанном на последней версии операционной системы Android 12, не будет рекламы собственных приложений компании.

Источник — Astera.