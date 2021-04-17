Samsung перестанет гнаться за большим числом мегапикселей в камерах смартфонов

Инсайдер Ice Universe рассказал о планах компании Samsung по поводу камер в смартфонах.

В частности, он сообщил, что производитель прекратит гонку за большим количеством пикселей в камерах для смартфонов и изменит к ним подход.

Пока камеры имеют максимальное разрешение 108 Мп, но еще должны быть выпущены устройства с 200-мегапиксельными камерами.

Однако, несмотря на такие высокие цифры, значительных преимуществ перед конкурентами такие камеры не дают.

В связи с этим, в руководстве компании решили сменить подход и приоритетной задачей поставить баланс между размером и разрешением.

В качестве примера приводят датчик Samsung ISOCELL GN2, где формат 1/1.12 дюйма и 50 Мп. Отдельно отмечается, что выход 200-мегапиксельного модуля пока остается под вопросом.