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Samsung переименует свои «смартфоны» на «AI Phone»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 538 Опубликовано

По информации из источников, Samsung рассматривает возможность замены термина «смартфон» и планирует выпустить первое устройство под новым названием в январе 2024 года.

В январе ожидается представление новой линейки Samsung Galaxy S24, которая будет обладать множеством функций, связанных с нейросетями и искусственным интеллектом. Предполагается, что устройства будут иметь так много функций ИИ, что «смартфон» уже не будет соответствовать их возможностям.

Поэтому Samsung рассматривает вариант использования термина «AI Phone» или «ИИ-фон» для обозначения этих будущих устройств. Компания считает, что это название подчеркнет их превосходство в области искусственного интеллекта и отличит их от конкурентов.

Новое название требуется также из-за добавления функций, которые выделяют эти устройства на рынке. Предполагается, что новая линейка Samsung Galaxy S24 будет иметь схожий дизайн с предыдущими моделями, а цены останутся примерно на том же уровне.

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