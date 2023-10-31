Samsung перечислила списком смартфоны, которые получат OneUI 6 и Android 14

Samsung официально объявила о выпуске своей новой версии пользовательского интерфейса One UI 6 на базе операционной системы Android 14. Первой волной обновлений уже пользуются владельцы смартфонов Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Компания также подтвердила, что в первую очередь обновление получат 30 моделей смартфонов.

Среди смартфонов, которые уже получили One UI 6 на базе Android 14, включены модели из различных серий. В серии Galaxy A обновление получили модели A54, A53, A34 и A33.

В серии Galaxy S обновление доступно для моделей S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S20, S20+, S20 Ultra и S20 FE.

В серии Galaxy Z обновление получили модели Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Fold 2, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3, Z Flip 5G и Z Flip. Наконец, модели Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra из серии Galaxy Note также получили обновление.

Список совместимых устройств, которые получат обновление на Android 14, является длинным. Ожидается, что в будущем обновление также получат модели, такие как Galaxy A73, A72, A53, A52 (включая A52 5G и A52s), A24, A23, A14, A13, A04s, M54, M53 5G, M33 5G, M23, F54, F23, F14 5G и Xcover 6 Pro.

К сожалению, Samsung не предоставляет точную информацию о том, когда каждая модель сможет получить обновление. Владельцам смартфонов среднего и низкого ценового сегмента, возможно, придется немного подождать, поскольку они могут не получить новую операционную систему до конца зимы 2024 года.