Samsung патентует первый смартфон с овальным дисплеем

Samsung патентует первый смартфон с овальным дисплеем02.02.2020 22:16
Патент компании на необычный смартфон обнаружили в Ведомстве по патентам и товарным знакам в США.
На патентных изображениях представлено устройство, которое имеет овальную форму с активным экраном со всех сторон.
Впрочем, есть предположение, что в этом случае в аппарате на самом деле установлено три отдельных дисплея, два из которых расположатся сверху и снизу и станут вспомогательными.
На них будут отображаться иконки и органы управления.
То что Samsung запатентовала новую модель вовсе не означает, что она его выпустит, так как многие патенты этой и других компаний так и остаются существовать только на бумаге.
Просмотры:Метки: Samsung