Samsung патентует первый смартфон с овальным дисплеем

Патент компании на необычный смартфон обнаружили в Ведомстве по патентам и товарным знакам в США.

На патентных изображениях представлено устройство, которое имеет овальную форму с активным экраном со всех сторон.

Впрочем, есть предположение, что в этом случае в аппарате на самом деле установлено три отдельных дисплея, два из которых расположатся сверху и снизу и станут вспомогательными.

На них будут отображаться иконки и органы управления.

То что Samsung запатентовала новую модель вовсе не означает, что она его выпустит, так как многие патенты этой и других компаний так и остаются существовать только на бумаге.