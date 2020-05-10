В сети появились патентные изображения, в которых показали фронтальную камеру с индикатором.

Samsung патентует необычную селфи-камеру для смартфонов, вырез которой будет оснащен индикатором состояния.

Последний сможет отображать включенный таймер, либо загрузку файла. На патентных изображениях показали разные варианты индикатора (круглый, овальный, квадратный).

Возможно скоро подобное решение и появится в смартфонах, но пока это только патент.