Samsung ожидает коммерческий запуск 6G уже в 2030 году

Пока не во всех странах нормально работает 4G, а более перспективный 5G появится только через несколько лет.

Корейская компания Samsung через 8-10 лет ожидает появление шестого поколения мобильной связи.

Об этом производитель электроники и бытовой техники написал в отчете, с которым можно ознакомится на сайте производителя.

В компании отмечают, что на разработку 3G мировым специалистам потребовалось 15 лет. Стандарт 5G был разработан и утвержден за 8 лет, и приблизительно за такой же период времени будет создано и шестое поколение мобильной связи.

В целом в компании отмечают, что 5G сейчас находится на начальной стадии, но это не мешает вести разработку 6G и дорабатывать 5G.

Производитель также отметил, что запуск 6G может состояться в 2028 году, а коммерческое использование начнется в 2030 году.

Шестое поколение связи будет работать на пиковой скорости 1000 Гбит/с с задержкой менее 100 микросекунд.

Но помимо реализации такой скорости специалистам еще потребуется решить проблемы нейросетей и значительно увеличить вычислительную мощность мобильной техники.