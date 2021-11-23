Samsung ожидает большие продажи умных часов в третьем квартале 2021 года

В третьем квартале этого года поставки Smarwatch по всему миру выросли на 16 процентов в годовом исчислении. За это время Samsung продемонстрировала высокие показатели в своей серии Galaxy Watch 4, что помогло сократить разрыв с Apple.

Согласно отчету Counterpoint Research, Apple по-прежнему занимала первое место в третьем квартале 2021 года с долей рынка умных часов 21,8%. Хотя его доля упала на 10 процентов по сравнению с прошлым годом из-за задержки с выпуском серии Watch 7. С другой стороны, Galaxy Watch 4 южнокорейского технологического гиганта помогли бренду обеспечить самые высокие квартальные поставки. Более того, компания даже вернула себе второе место у Huawei и приблизилась к Apple, с долей рынка 14,4% в этом квартале.

По словам старшего аналитика Суджон Лим: «В третьем квартале компания Samsung показала лучшие результаты, чем ожидалось. Хотя поставки серии Galaxy Watch 4 были намного выше, чем ожидалось, более 60 процентов от общего числа поставок было продано в Северной Америке и Европе, где высока доля моделей среднего и высокого ценового диапазона. Ожидается, что для дальнейшего увеличения своей доли на рынке Samsung в течение 2–3 лет выпустит доступные модели, ориентированные на быстрорастущий азиатский рынок. Треть умных часов, проданных в третьем квартале 2021 года, была оценена ниже 100 долларов США».

Примечательно, что высокий спрос на серию Galaxy Watch 4 также увеличил рыночную долю Wear OS на рынке ОС для умных часов. Поскольку Samsung перешла на пользовательскую ОС Wear для своих носимых устройств, рыночная доля этой ОС выросла до 17 процентов в третьем квартале 2021 года, что является значительным ростом с 4 процентов во втором квартале 2021 года. Ожидается, что эта цифра будет расти в будущем.

Источник — Astera.