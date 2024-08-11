Samsung отзывает более 1,1 млн пожароопасных электродуховок в США

Samsung Electronics America отзывает 1,12 миллиона электрических духовок, проданных в США с 2013 по 2024 год, из-за сообщений о сотнях пожаров.

Эти инциденты привели к травмам и гибели домашних животных, вызванным неисправными передними ручками, которые могут случайно включаться.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), поврежденные ручки стали причиной около 250 пожаров, из которых 18 привели к значительным материальным потерям. Пострадали около 40 человек, 8 из которых нуждались в медицинской помощи, а также сообщалось о гибели 7 домашних животных.

Samsung признала проблему и предлагает бесплатные фиксаторы ручек и крышки для предотвращения случайного включения. Для духовок с поддержкой Wi-Fi внедрена функция уведомлений в приложении SmartThings, предупреждающая о включении устройства.

Потребителям рекомендуется проверить, подпадает ли их духовка под отзыв, и принять меры предосторожности. В ожидании бесплатных блокировок CPSC советует держать детей и домашних животных подальше от ручек и всегда проверять, выключена ли духовка перед выходом из дома или отходом ко сну.