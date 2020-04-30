Samsung оценила флагманский телевизор QLED 8K в 1 миллион рублей

Samsung в России начала продажи новых телевизоров с 8К и 4К панелями. Первые предлагаются с диагональю от 65 до 85 дюймов, а вторая линейка доступна с QLED матрицами от 43 до 85 дюймов.

Samsung Q950T и Q800T являются флагманами обновленной серии, в которых установили высокачественные дисплеи с разрешением 7680х4320 пикселей.

Модели Samsung Q95T, Q87T, Q80T, Q70T, Q67T и Q65T оснащены тонкими экранами с разрешением 3840х2160 пикселей.



Все новинки за исключением Q950T получили безрамочный дизайн, а у самой дорогой применили дисплей Infinity Screen, который еще называют «Безграничным», так как соотношение размера экрана к корпусу составляет 99%, а это сейчас самый высокий показатель в телевизорах.

Толщина Samsung Q950T составляет всего 15 мм, причем у модели полностью плоская задняя панель, а это позволяет панель вплотную повесить к стене.

8K модели получили чип Quantum 8K. Он отвечает за масштабирование изображения до максимального для телевизора разрешения.

Все телевизоры уже доступны в интернет-магазине корейской компании.

Q950T является самым дорогим и его стоимость составляет 999 990 рублей, а самым дешёвым стал Q60T 4K с 43-дюймовым экранном, оцененный в 59 990 рублей.