Samsung откладывает производство 3-нм чипов следующего поколения до следующего года

В настоящее время 5-нанометровое производство является самой передовой технологией в производстве современных микросхем. Сейчас компании работают над технологиями производства чипсетов следующего поколения, и следующим важным шагом может стать производство 3-нанометрового чипа.

Пару лет назад Samsung представила узлы 3GAE (3-нм Gate-All-Around Early) и 3GAP (3-нм Gate-All-Around Plus), обещая значительное снижение энергопотребления и повышение общей производительности.

Теперь южнокорейский гигант объявил об отсрочке внедрения технологии производства 3-нм чипов до 2022 года. Более того, компания также отложила выпуск 2-нм чипа до 2025 года.

Производство микросхем Samsung использует передовые технологии для производства наборов микросхем и включает в себя такие компании, как Qualcomm , IBM и сам Samsung в качестве своих клиентов. Компания конкурирует с TSMC, которая также объявила несколько месяцев назад, что отложит выпуск своего 3-нм чипсета.

На момент анонса в 2019 году Samsung заявила, что 3-нм техпроцесс может предложить 35-процентный скачок производительности в дополнение к 50-процентному снижению энергопотребления по сравнению с техникой узлов 7LPP .

Отсрочка внедрения новой технологии имеет смысл, учитывая, что производители микросхем находятся под огромным давлением, чтобы продолжать производить микросхемы, поскольку в настоящее время наблюдается глобальная нехватка микросхем, и компания хочет придерживаться установленного процесса с более высокой производительностью по сравнению с экспериментальным процессом.

Samsung Foundry — второй по величине производитель чипов для смартфонов после TSMC . Это независимое подразделение Samsung, которое продолжает обеспечивать критически важные поставки, что является причиной того, что южнокорейский технологический гигант пережил глобальную нехватку микросхем, не оказав существенного влияния на бизнес.