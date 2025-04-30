Samsung откладывает крупное обновление Galaxy S25

Компания Samsung отложила крупное обновление программного обеспечения для серии Galaxy S25, которое должно было выйти в мае 2025 года. Вместо обещанных улучшений камеры и производительности, пользователи, вероятно, получат только патч безопасности.

Согласно утечке от информатора Alfaturk, изменения, которые ожидались в обновлении, теперь перенесены на более поздний срок. Вместо улучшений системы и камеры, которые должны были обеспечить более четкие фотографии и лучшее видео, обновление в мае будет ограничено минимальными изменениями и исправлениями безопасности.

Эта задержка может быть связана с необходимостью дополнительных тестирований и настройки обновлений для обеспечения их надежности. Некоторые пользователи расстроены этим шагом, другие надеются на более продвинутое обновление в июне или июле. Пока владельцы Galaxy S25 могут ожидать только патчи безопасности, не влияющие значительно на функциональность устройств.