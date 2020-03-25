Samsung отгрузила первый миллион модулей EUV DRAM

Пресс-служба Samsung написала, что компания уже произвела и отгрузила 1 млн моделей памяти DDR4 DRAM, произведенных по технологии EUV (литографии в глубоком ультрафиолете).

Сейчас корейский производитель занимается созданием модулей для дальнейшего их использования в мобильных устройствах, серверах и высокопроизводительных персональных компьютерах.

Эти блоки создаются по технологии EUV. Технология литографии в глубоком ультрафиолете позволяет создавать память с высокой точностью и уменьшенным количеством производственных шаблонов.

Современную технологию будут применять в DRAM 10-нм и 14-нм класса. В следующем году Samsung начнет производить DDR5 и LPDDR5 на базе D1a.