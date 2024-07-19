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Samsung остановила производство наушников Galaxy Buds3 из-за жалоб на их качество

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Первые покупатели новеньких Galaxy Buds3 оказались недовольны аксессуарами и стали жаловаться на них в социальных сетях и на форумах.

Как выяснилось, компания не только отреагировала на жалобы, обещая вернуть деньги за товар или сделать обмен, но и прекратила производство наушников.

Зарубежные СМИ массово стали писать, что Samsung остановила производство наушников Galaxy Buds3 из-за жалоб на их качество. Пока официального заявления по этому поводу не было.

Согласно сообщению, беспроводные наушники, которые только неделю назад вышли на внутреннем для компании рынке, уже временно прекратили продавать, а также производитель остановил производственную линию.

Впрочем, это не сильно удивляет, учитывая нарекания со стороны пользователей. Проблемы с аксессуарами оказались различными и затронули корпуса самих наушников, кейсы, покраску и даже некоторые функции не работают или работают некорректно.

 

 

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