Samsung опустилась на второе место на рынке ЖК дисплеев для смартфонов

До прошлого года лидером по производству дисплеев выступала корейская компания Samsung, а в прошлом году она уступала китайскому производителю BOE.

По данным Qunzhi Consulting, в 2020 году на первое место по производству ЖК панелей для дисплеев вырвалась BOE.

За год она выпустила 408 млн дисплеев, что составляет 21,6% от общего производства на глобальном рынке.

На втором месте расположилась Samsung Display с показателем 370 млн экранов (19,6%).

В 2019 году доля Samsung на рынке дисплеев составляла 22,3%. На третьей строчке рейтинга находится Tianma, которая за 2020 год отгрузила заказчикам 194 млн панелей.

При этом Samsung осталась лидером по производству OLED экранов. Она их выпустила в таком же количестве, как и обычных ЖК панелей – 370 млн ед. BOE в отчётный период произвела всего 36 млн экранов типа OLED.