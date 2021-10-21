Samsung официально представила One UI 4 на мероприятии Galaxy Unpacked Part 2

Мероприятие Galaxy Unpacked Part 2 состоялось вчера и, казалось, больше сосредоточиться на программном обеспечении и экосистемы Samsung, чем все остальное. Никакого нового оборудования не было объявлено — еще раз разочарование для тех, кто ждет Galaxy S21 FE. Однако разочарование было компенсировано некоторыми довольно интересными вещами, начиная с официального анонса One UI 4.

Последняя итерация пользовательского скина Android от Samsung значительно расширила возможности межплатформенного взаимодействия с такими замечательными функциями, как Quick Share , позволяющий беспрепятственно передавать данные между устройствами Galaxy, и многое другое.

Quick Share позволяет передавать изображения и другие файлы между устройствами, такими как серия S21 и Galaxy Book . Например, новые инструменты редактирования фотографий могут помочь вырезать объект из фотографии, и этот объект можно довольно легко перенести на другое устройство, эффективно синхронизируя проект между устройствами. Конечно, это всего лишь пример использования, и есть море возможностей для изучения.

Samsung также продемонстрировала способность One UI устанавливать вместе с другими цели в отношении здоровья с помощью Samsung Health Together, чтобы группы могли соревноваться в достижении целей тренировок или упражнений.

Как и в случае с Apple Lost Mode , новое обновление One UI также расширяет SmartThings Find до таких вещей, как Galaxy Buds и S Pens, используя до 1,5 миллиардов экземпляров обмена данными между устройствами Samsung в сети, чтобы помочь точно определить местонахождение потерянного аксессуара.

И последнее, но не менее важное: Samsung продемонстрировала свою реализацию Material You для One UI, продемонстрировав, как простая смена обоев может установить новые цвета для интерфейса, придав ему совершенно новый вид. Это было связано с добавленной поддержкой виджетов Android 12 с новой анимацией и закругленными углами.

One UI 4 основан на Android 12 и в настоящее время проходит бета-тестирование. Он доступен только пользователям из Китая, Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Великобритании и США. Только избранные телефоны имеют право на участие в программе, а именно Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra.